1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT'de kemik kadroda! EYT'de Meclis oylaması başlıyor!
EYT kanunu hakkında son dakika gelişmeler emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. EYT yasasının normal şartlarda bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle ertelendi. Bu gelişmelerle birlikte EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.
EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. EYT düzenlemesi için Meclis aşaması bekleniyor. Buradan da onay alındıktan sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşacak. Yaşa Takılanlar emekli olacağı günü merakla beklerken bazı sorular hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de 3600 kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte detaylar.
EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK
EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle durumu birkaç gün gecikebilir.
Yasa teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.