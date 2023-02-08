1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT'de kemik kadroda! EYT'de Meclis oylaması başlıyor!

EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. EYT düzenlemesi için Meclis aşaması bekleniyor. Buradan da onay alındıktan sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşacak. Yaşa Takılanlar emekli olacağı günü merakla beklerken bazı sorular hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de 3600 kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte detaylar.