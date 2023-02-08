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Haberler Ekonomi 1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT'de kemik kadroda! EYT'de Meclis oylaması başlıyor!

1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT'de kemik kadroda! EYT'de Meclis oylaması başlıyor!

EYT kanunu hakkında son dakika gelişmeler emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. EYT yasasının normal şartlarda bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle ertelendi. Bu gelişmelerle birlikte EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.

takvim.com.tr
08.02.2023 09:43 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:47
1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT’de kemik kadroda! EYT’de Meclis oylaması başlıyor! 3600 kısmi emekli skalası belirlendi! Staj başlangıcı...

EYT hakkında son gelişmeler arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. EYT düzenlemesi için Meclis aşaması bekleniyor. Buradan da onay alındıktan sonra Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yasalaşacak. Yaşa Takılanlar emekli olacağı günü merakla beklerken bazı sorular hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT'de 3600 kısmi emeklilik geçerli olacak mı? İşte detaylar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT’de kemik kadroda! EYT’de Meclis oylaması başlıyor! 3600 kısmi emekli skalası belirlendi! Staj başlangıcı...

EYT KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANACAK

EYT kanun teklifi için önce metinler yazıldı. Ardından Cumhur İttifakı'nın oylarıyla teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi ve burada onaylandı.

1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT’de kemik kadroda! EYT’de Meclis oylaması başlıyor! 3600 kısmi emekli skalası belirlendi! Staj başlangıcı...

Sabah'ta yer alan habere göre, EYT yasası Salı günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle durumu birkaç gün gecikebilir.

1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT’de kemik kadroda! EYT’de Meclis oylaması başlıyor! 3600 kısmi emekli skalası belirlendi! Staj başlangıcı...

Yasa teklifinin Meclis'e gelmesi durumunda aynı gün veya ertesi gün EYT kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Meclis'ten çıkan kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT’de kemik kadroda! EYT’de Meclis oylaması başlıyor! 3600 kısmi emekli skalası belirlendi! Staj başlangıcı...

EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?

EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı.

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