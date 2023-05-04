MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de ipucu veriyor. Anketteki Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 olan enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.12 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.