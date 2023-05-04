MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. Artışlara ilişkin ipuçları da var. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...
Memurların, memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payı göründü. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşın kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.
4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.
Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de ipucu veriyor. Anketteki Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 olan enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.12 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.