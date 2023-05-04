Vav TV İzle
Haberler Ekonomi MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek. Artışlara ilişkin ipuçları da var. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
04.05.2023 10:54 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:56
MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Memurların, memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payı göründü. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşın kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı. Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de ipucu veriyor. Anketteki Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için yüzde 2.61 olan enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.12 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.88 olarak gerçekleşecek.

MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

MEMURA EN AZ 14 BİN 71 TL

Memurlarda Temmuz'da en düşük maaş bu tahmine göre 11 bin 836 liradan 14 bin 71 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 9 bin 393 liraya ulaşacak.

MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

AİLE YARDIMINA DA ZAM

Temmuz'da memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 18.88'lik orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 171 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 257,78 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 128,89 liraya çıkacak.

SON DAKİKA