Şartlar NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur hizmet yılı+ prim gün sayısına ek yapılandırma! Prim borcu olanlara emeklilik müjdesi! EYT’ye hak kazanmak için...

Emekli olmak isteyen vatandaşlar sorularını soruyor uzmanlar yanıtlıyor. Bu noktada ''4/A prim günlerim ve yılım doldu. Fakat 2016'da dükkân açtım iki defa Bağ-Kur primlerini sildirdim. Şu an 23 aylık Bağ-Kur borcum görünüyor. Emekliliğe engel olur mu? Bu borcu yapılandırmam mı gerekiyor?'' sorusuna ''SSK'dan prim gün sayısını ve hizmet yılını doldursanız bile Bağ-Kur prim borcu olduğu için emekli olamazsınız. Yeni yasadan yararlanıp Bağ-Kur prim borçlarınızı yapılandırırsanız, emekli olabilirsiniz. Eğitim süresini borçlanamazsınız'' yanıtı geldi. Emekli olabilir misiniz gelin birlikte bakalım...