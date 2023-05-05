Şartlar NETLEŞTİ! SSK, Bağ-Kur hizmet yılı+ prim gün sayısına ek yapılandırma! Prim borcu olanlara emeklilik müjdesi! EYT’ye hak kazanmak için...
Emeklilik yolu için milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular bulunuyor. Temmuz, milyonlar için zam ayı olacak. Maaşı artacak kesimlerin başında da emekliler gelecek. Bir an önce emekli olmak isteyenler de kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için uzmanlardan yardım istiyor. Prim borcu, emeklilik maaşı, tazminat, kıdem konularında gelen sorulara da uzman isimler yanıt vermeye devam ediyor. Prim borcu olanlar o şartla emekli olabilir. İşte 6 soru 6 cevap.
Emekli olmak isteyen vatandaşlar sorularını soruyor uzmanlar yanıtlıyor. Bu noktada ''4/A prim günlerim ve yılım doldu. Fakat 2016'da dükkân açtım iki defa Bağ-Kur primlerini sildirdim. Şu an 23 aylık Bağ-Kur borcum görünüyor. Emekliliğe engel olur mu? Bu borcu yapılandırmam mı gerekiyor?'' sorusuna ''SSK'dan prim gün sayısını ve hizmet yılını doldursanız bile Bağ-Kur prim borcu olduğu için emekli olamazsınız. Yeni yasadan yararlanıp Bağ-Kur prim borçlarınızı yapılandırırsanız, emekli olabilirsiniz. Eğitim süresini borçlanamazsınız'' yanıtı geldi. Emekli olabilir misiniz gelin birlikte bakalım...
Soru: 4.2.1982 doğumluyum. 1.7.1998-11.9.1998 tarihleri arasında 68 gün SSK sigorta primim var. 2002 yılında üniversite eğitimi için Avusturya'ya gittim sekiz ay eğitim gördüm. 2010 yılından beri de devlet memuru olarak çalışmaktayım. EYT kapsamında devlet memuru olarak 7200 prim gün sayısını tamamladığımda emekli olabilir miyim? Viyana'da geçen öğrencilik sürelerimi borçlanarak ödeyebilir miyim? Servet A.