SSK VE BAĞ-KUR'LULARA YENİ ZAM! EYT'lilerin de maaşı değişiyor! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni SSK ve Bağ-Kur maaşları
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da yapılacak enflasyon zammı netleşiyor. İlk 4 aylık TÜFE yüzde 15.21 çıkarken, kalan 2 aylık enflasyon verisi için de tahminler bulunuyor. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları...
Temmuz, milyonlar için zam ayı olacak. Maaşı artacak kesimlerin başında da emekliler gelecek. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan emeklilerin, Nisan ayı itibariyle de bayram ikramiyesi 2 bin liraya, taban aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Haziran ayında da ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler, Temmuz'da da zam alacak.
AYLIK TAHMİNLER
Bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Katılımcıları Anketi'nde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 2.46, Haziran ayı için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.12 olarak gerçekleşebilecek.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Zammın ardından eğer yeni maaş 7 bin 500 liralık tutarı aşarsa emekli kendi kök maaşı üzerinden ödeme alacak, aşmazsa aylık ödeme 7 bin 500 liraya tamamlanmaya devam edilecek.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuran EYT'lilerin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.