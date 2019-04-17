Çeyiz hesabı desteği ne kadar?
Evlenecek gençler çeyiz hesabı desteği hakkında bilgi edinmek istiyor. Çeyiz hesabı desteği ne kadar sorusu bu nedenle merak edilen sorular arasında yer alıyor.
Çeyiz hesabı hakkında detaylar dünya evine girecek birçok çift tarafından merakla araştırılıyor. Çeyiz hesabı desteği; Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla veriliyor. Şimdi dünya evine girecek olan gençler çeyiz hesabı desteği ne kadar sorusuna yanıt arıyor.
ÇEYİZ HESABI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir.
18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.
18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.
Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak.
Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor.
Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.
ÇEYİZ HESABI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.
Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.