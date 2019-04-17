Çeyiz hesabı desteği ne kadar?

ÇEYİZ HESABI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir.

18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir.

18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.