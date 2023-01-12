Ocak ayı ZAMLI sosyal yardım parası hesaplara neden yatmadı, yatmayacak mı? Sosyal yardım SORGULA! Türkiye Aile Destek Programı ne kadar oldu?
Ocak ayı sosyal yardım paralar ne zaman yatacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bu ay bir çok sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Türkiye Aile Destek Programından yararlananlar da bu destek ödemelerine zam geldi mi, ne kadar geldi merak ediyor. Peki Ocak ayı ZAMLI sosyal yardım parası hesaplara yattı mı? Türkiye Aile Destek Programı ne kadar oldu? Öte yandan başvurular halen e-Devlet üzerinden ve ikamet adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakflarından yapılabiliyor. İşte e-Devlet NO ile sosyal yardım SORGULAMA EKRANI ve başvuru ekranı!
Her ay düzenli olarak hesaplara yatan Aile Destek Programı ödemelerinin Ocak ayı taksitleri ne zaman, hangi gün yatacak merak konusu oldu. 2023 yılında bir çok sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, Kronik hastalık yardımı, Engelli yakını aylığı ve daha bir çok kalemde ödemeler arttı. Peki Türkiye Aile Destek Programı paralarına zam var mı, ne kadar oldu? Ocak ayı ZAMLI sosyal yardım parası hesaplara yattı mı?
AİLE DESTEK SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI, NEDEN YATMADI 2023?
Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri erkenden yatırılmıştı. Bakan Derya Yanık açıklamanın ardından, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." açıklamasında bulunmuştu.
Ardından da "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." demişti.
Yeni bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre tutarda değişiklik oluyor. Öte yandan son yapılan artışlarla sosyal yardım parası 850-1.250 TL aralığına çekilmişti. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: