Ocak ayı ZAMLI sosyal yardım parası hesaplara neden yatmadı, yatmayacak mı? Sosyal yardım SORGULA! Türkiye Aile Destek Programı ne kadar oldu?

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan Aile Destek Programı ödemelerinin Ocak ayı taksitleri ne zaman, hangi gün yatacak merak konusu oldu. 2023 yılında bir çok sosyal yardım ödemelerine zam geldi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, Kronik hastalık yardımı, Engelli yakını aylığı ve daha bir çok kalemde ödemeler arttı. Peki Türkiye Aile Destek Programı paralarına zam var mı, ne kadar oldu? Ocak ayı ZAMLI sosyal yardım parası hesaplara yattı mı?