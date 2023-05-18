Memura emekliye 2 değil 3'ü 1 arada zam! %56.46 ek artışla SSK, Bağkur'luya 9.310 TL, 4C Emekli Sandığı'na 14.671 TL maaş netleşiyor! Seyyanen + Refah payı+ 6 aylık enflasyon farkı...

Temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı yansıtılacak. Emekliye ise kademeli zam formülü gündemde. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini geldi. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...