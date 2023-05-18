MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Refah payında maaş kriteri!

Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da verilecek.