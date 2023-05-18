MEMURA-EMEKLİYE 3’Ü BİR ARADA ZAM! Refah payında maaş kriteri!
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı yansıtılacak. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi.
Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da verilecek.
ARTIŞ NE OLACAK?
Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Anketteki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 20.92 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 18.68 olarak gerçekleşecek.
GÖZLER REFAH PAYINDA
Ancak artış bununla sınırlı kalmayacak. Temmuz zammına bir refah payı da eklenecek. Bu refah payıyla en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.