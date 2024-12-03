5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlara ve memur emeklilerine, bugün açıklanan enflasyon verileriyle önemli ipucu geldi.

FARK KESİNLEŞTİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 gerçekleşmiş, bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı çıkmıştı. Bu oranla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.99'a ulaşmıştı.

5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM ORANI Bugün de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 oldu.

Memurlar ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 4,15 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 10,40'a ulaştı. Bu oran kalan Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak.