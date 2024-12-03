5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlara ve memur emeklilerine, bugün açıklanan enflasyon verileriyle önemli ipucu geldi.
FARK KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 gerçekleşmiş, bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı çıkmıştı. Bu oranla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.99'a ulaşmıştı.
5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM ORANI
Bugün de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 oldu.
Memurlar ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 4,15 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 10,40'a ulaştı. Bu oran kalan Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak.
İŞTE MERKEZ'İN TAHMİNİ
Ocak zammı için ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44. Bu tahmine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 15.45 olarak bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 4.95 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.25 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 616, memur emeklilerinde 19 bin 566 lirayı bulacak.
SON ANKETLER NE DİYOR?
Ekonomistlerle yapılan anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 44.81-yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. 2024 enflasyonu yüzde 44.81 olursa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 16.09 çıkacak. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5.54 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.87 zam alabilecek.
2024 enflasyonunun yüzde 45.20 çıkması halinde de 6 aylık enflasyon yüzde 16.41 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'e ulaşacak. Zam oranı da bu farkla birlikte yüzde 12.18'i bulacak. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin 859-43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 675-19 bin 730 lira seviyesine çıkacak.
MEMURA EN AZ 43 BİN 283 TL
TABAN AYLIKLAR
Memur
Mevcut maaş: 39.205,71
% 10.40 zamlı: 43.283,10
Memur emeklisi
Mevcut maaş: 17.588,10
% 10.40 zamlı: 19.417,26
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
% 10.40 zamlı: 65.651,57
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
% 10.40 zamlı: 45.061,97
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
% 10.40 zamlı: 58.035,07
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
% 10.40 zamlı: 108.010,94
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
% 10.40 zamlı: 52.891,54
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
% 10.40 zamlı: 66.971,95
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
% 10.40 zamlı: 46.713,55
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
% 10.40 zamlı: 95.361,31
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
% 10.40 zamlı: 63.196,27
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
% 10.40 zamlı: 54.738,53
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
% 10.40 zamlı: 62.958,91
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 10.40 zamlı: 70.597,73
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 10.40 zamlı: 62.483,51
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 10.40 zamlı: 41.030,68
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 10.40 zamlı: 29.859,48
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 10.40 zamlı: 29.360,64
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 10.40 zamlı: 20.902,39
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 10.40 zamlı: 50.928,97