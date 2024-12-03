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5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Polis, doktor, öğretmen, hemşire, akademisyen... Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Gelen veri ile birlikte memur ve memur emeklisine Ocak zammı için son bir veri kaldı. Peki 5 aylık hesaplamaya göre zamlı maaşlar ne kadar oldu? İşte meslek meslek yeni rakamlar

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:31
5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlara ve memur emeklilerine, bugün açıklanan enflasyon verileriyle önemli ipucu geldi.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

FARK KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. 4 aylık enflasyon yüzde 12.06 gerçekleşmiş, bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 1.87 enflasyon farkı çıkmıştı. Bu oranla memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.99'a ulaşmıştı.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

5 AYLIK TÜFE'YE GÖRE ZAM ORANI

Bugün de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. Buna göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 oldu.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Memurlar ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 4,15 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık Ocak zammı yüzde 10,40'a ulaştı. Bu oran kalan Aralık ayı enflasyon verisine göre daha da artacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

İŞTE MERKEZ'İN TAHMİNİ

Ocak zammı için ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 44. Bu tahmine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 15.45 olarak bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 4.95 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.25 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 43 bin 616, memur emeklilerinde 19 bin 566 lirayı bulacak.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

SON ANKETLER NE DİYOR?

Ekonomistlerle yapılan anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 44.81-yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. 2024 enflasyonu yüzde 44.81 olursa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 16.09 çıkacak. Buna göre, memurlar ve memur emeklileri yüzde 5.54 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.87 zam alabilecek.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

2024 enflasyonunun yüzde 45.20 çıkması halinde de 6 aylık enflasyon yüzde 16.41 olacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.83'e ulaşacak. Zam oranı da bu farkla birlikte yüzde 12.18'i bulacak. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin 859-43 bin 980, memur emeklilerinde 19 bin 675-19 bin 730 lira seviyesine çıkacak.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

MEMURA EN AZ 43 BİN 283 TL

TABAN AYLIKLAR

Memur
Mevcut maaş: 39.205,71
% 10.40 zamlı: 43.283,10

Memur emeklisi
Mevcut maaş: 17.588,10
% 10.40 zamlı: 19.417,26

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
% 10.40 zamlı: 65.651,57

Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
% 10.40 zamlı: 45.061,97

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
% 10.40 zamlı: 58.035,07

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
% 10.40 zamlı: 52.366,03

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
% 10.40 zamlı: 64.405,15

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
% 10.40 zamlı: 58.308,86

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
% 10.40 zamlı: 108.010,94

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
% 10.40 zamlı: 52.891,54

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
% 10.40 zamlı: 66.971,95

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
% 10.40 zamlı: 46.713,55

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
% 10.40 zamlı: 95.361,31

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
% 10.40 zamlı: 63.196,27

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
% 10.40 zamlı: 54.738,53

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
% 10.40 zamlı: 62.958,91

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
% 10.40 zamlı: 70.597,73

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
% 10.40 zamlı: 62.483,51

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
% 10.40 zamlı: 23.713,60

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 37.165,47
% 10.40 zamlı: 41.030,68

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
% 10.40 zamlı: 29.859,48

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
% 10.40 zamlı: 29.360,64

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
% 10.40 zamlı: 20.902,39

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
% 10.40 zamlı: 50.928,97

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 10.40 zamlı: 55.733,12

İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
% 10.40 zamlı: 29.114,91

5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?

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5 AYLIK ZAMLI MAAŞ HESAPLAMA | Memur maaşlarına kasım enflasyonuyla birlikte zam müjdesi: Kim ne kadar alacak?
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