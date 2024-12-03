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EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur'lunun merakla beklediği TÜİK'in Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Kasım ayı enflasyon yüzde 2,24 olurken emeklinin 5 aylık zam oranı ise yüzde 14,57 oldu. Ocak zammını belirleyecek son bir veri kaldı. Peki SSK ve Bağkur'lunun zammı ne kadar olacak? En net tablolar sadece TAKVİM'de. İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 07:46
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammında son viraja girildi. Bilindiği üzere emeklilerin de zam oranları tıpkı memurlar gibi 6 aylık enflasyon rakamlarıyla hesaplanıyor.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU SON 1 VERİ KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Temmuz-Ekim enflasyonu, yani 5 aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

İŞTE KASIM ENFLASYONU

Şimdi de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı.

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı

Buna göre, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

GERİYE TEK VERİ KALDI

Emeklilerin zam oranının belli olması için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da 3 Ocak tarihinde belli olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıtılacak enflasyon artışı ortaya çıkacak.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MERKEZ'E GÖRE NE OLACAK?

Artış merakla beklenirken, ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 15.45'e ulaşabileceğini gösteriyor.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?

Ancak Ocak artışına ilişkin tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

Son anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09-yüzde 16.41 aralığında bekleniyor.

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI

MEVCUT: 12.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.321,25

MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.435,82

MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.550,39

MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.664,96

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.779,53

MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.894,10

MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.008,67

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.123,24

MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.352,38

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.466,95

MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.581,52

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.696,09

MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.810,66

MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.925,23

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.039,80

MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.154,37

MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.268,94

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.383,51

MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.498,08

MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.612,65

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.727,22

MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.841,79

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.956,36

MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.070,93

MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.185,50

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.758,35

MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.331,20

MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.904,05

MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 19.476,90

MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.049,75

MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.622,60

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 21.768,30

MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 22.914,00

MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 24.059,70

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 25.205,40

MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 26.351,10

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 27.496,80

MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 28.642,50

MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 29.788,20

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 30.933,90

MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 32.079,60

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 33.225,30

MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 34.371,00

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 35.516,70

MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 36.662,40

MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 37.808,10

EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 38.953,80

MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 40.099,50

MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 41.245,20

MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 42.390,90

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