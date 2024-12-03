EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammında son viraja girildi. Bilindiği üzere emeklilerin de zam oranları tıpkı memurlar gibi 6 aylık enflasyon rakamlarıyla hesaplanıyor.
2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi.
KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU SON 1 VERİ KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Temmuz-Ekim enflasyonu, yani 5 aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı.
İŞTE KASIM ENFLASYONU
Şimdi de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı.
Buna göre, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.
MERKEZ'E GÖRE NE OLACAK?
Artış merakla beklenirken, ipuçları da bulunuyor. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 44 olarak tahmin ediyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 15.45'e ulaşabileceğini gösteriyor.
ANKETLERDEN NE ÇIKTI?
Ancak Ocak artışına ilişkin tek tahmin Merkez Bankası'ndan gelmiyor. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor.
Son anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44.81 ile yüzde 45.20 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.09-yüzde 16.41 aralığında bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARI
MEVCUT: 12.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.321,25
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.435,82
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.550,39
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 14.664,96
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.696,09
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.810,66
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 15.925,23
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.039,80
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.154,37
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.268,94
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 16.956,36
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.070,93
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.185,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 17.758,35
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.331,20
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 18.904,05
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 19.476,90
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.049,75
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 20.622,60
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 21.768,30
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 22.914,00
MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 24.059,70
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 27.496,80
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 28.642,50
MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 29.788,20
MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 35.516,70
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 36.662,40
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 14.57 ZAMLI: 37.808,10