EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SSK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği Ocak zammında son viraja girildi. Bilindiği üzere emeklilerin de zam oranları tıpkı memurlar gibi 6 aylık enflasyon rakamlarıyla hesaplanıyor.

2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bugün açıklanan enflasyon verisiyle büyük ölçüde şekillendi.

KASIM ENFLASYONU BELLİ OLDU SON 1 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97, Ekim enflasyonunu yüzde 2.88 olarak açıklamıştı. Temmuz-Ekim enflasyonu, yani 5 aylık oran yüzde 12.06 çıkmıştı.

İŞTE KASIM ENFLASYONU Şimdi de Kasım ayı enflasyonu belli oldu. Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,24 arttı. TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı Buna göre, emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14,57 olarak gerçekleşti.