İslam Memiş’ten 1 aylık altın fiyatı açıklaması! Bu ayın sonunda gram altın bu kadar olacak!

Altın fiyatlarının aralık ayında dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor. Ancak yıl sonu itibarıyla hem ons hem de gram altın fiyatlarında artış potansiyeli öne çıkıyor.

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor? Altın fiyatlarındaki artışın arkasında iki önemli faktör bulunuyor: ABD Dolarının Değer Kaybı: Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.

Jeopolitik Gerilimler: Artan uluslararası belirsizlikler, altını yeniden güvenli liman haline getirdi. GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, ons altının 2.600 dolar seviyelerine gerileyebileceğini, ancak bu seviyenin altına inmesinin zor olduğunu ifade etti.

İslam Memiş'ten Altın İçin 30 Günlük Tahmin İslam Memiş, piyasalardaki manipülatif fiyat hareketlerine dikkat çekerken, aralık ayında ons altının 2.580-2.680 dolar arasında dalgalanacağını öngördü. Ancak, yıl sonunda ons altının 2.700 dolar seviyesini aşabileceğini ve yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabileceğini vurguladı.