Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT’liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

Bu ay emekli ve memura yapılan zamların ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar belirlenen taban tutarların üzerinde promosyon ödemesi sağlıyor. EYT düzenlemesinin ardından bankaların promosyon rekabeti kızışacak. Bankalardan ilk atak geldi. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka en güncel promosyon ödeme tablosu!