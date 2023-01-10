Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT'liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...
Ocak ayı emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Milyonları ilgilendiren banka promosyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Emeklilerin yanı sıra EYT'liler için bankalar şimdiden promosyon hazrılıklarına başladı. Son güncellemelerle birlikte emekli promosyonları 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. EYT sonrası bu rakamların 20 bin civarına çıkması beklentiler arasında. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte 2023 Ocak ayı zamlı promosyon ücret tablosu!
10.01.2023 10:57 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:57
Bu ay emekli ve memura yapılan zamların ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar belirlenen taban tutarların üzerinde promosyon ödemesi sağlıyor. EYT düzenlemesinin ardından bankaların promosyon rekabeti kızışacak. Bankalardan ilk atak geldi. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka en güncel promosyon ödeme tablosu!