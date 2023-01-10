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Haberler Ekonomi Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT'liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT'liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

Ocak ayı emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Milyonları ilgilendiren banka promosyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Emeklilerin yanı sıra EYT'liler için bankalar şimdiden promosyon hazrılıklarına başladı. Son güncellemelerle birlikte emekli promosyonları 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. EYT sonrası bu rakamların 20 bin civarına çıkması beklentiler arasında. Peki, en yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte 2023 Ocak ayı zamlı promosyon ücret tablosu!

takvim.com.tr
10.01.2023 10:57 - Son Güncelleme: 10.01.2023 10:57
Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT’liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

Bu ay emekli ve memura yapılan zamların ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Bankalar belirlenen taban tutarların üzerinde promosyon ödemesi sağlıyor. EYT düzenlemesinin ardından bankaların promosyon rekabeti kızışacak. Bankalardan ilk atak geldi. Peki, Ocak 2023'te hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte banka banka en güncel promosyon ödeme tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT’liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

BANKALAR HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Emekliye bankalardan yüksek promosyon fırsatı sunuluyor. Bir yanda bankalar emekli maaşlarını taşıyanlara promosyon verirken diğer yanda mevcut müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar, promosyon rakamını güncelliyor.

Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT’liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

Şimdi ise bankalarda EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıkları başladı.

Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT’liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

2.5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT düzenlemesi bu ay Meclis'e gelecek ve ardından yasalaşacak. SGK'ya emeklilik başvurularının tamamlanması ile 2,5 milyon kişi emekli olacak. Bankalar da EYT ile emekli olacaklar için promosyon hazırlıklarına başladı.

Emekliye 10.500 TL ödeme! Ocak 2023 zamlı Promosyon Tablosu netleşti! SSK, Bağkur, EYT’liye 13 banka şapadanak onay verdi! Ziraat, Vakıf, Garanti, Şekerbank, İş...

2,5 milyon EYT'linin emekli olmasının ardından en düşük emekli maaşı (5.500 TL) üzerinden hesaplandığında, EYT'lilerin emekli maaşı her ay bankalara 13 trilyon 750 milyon TL olarak aktarılacak.

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