Ankara ilçe ilçe kura sonuç ekranı! 2+1 3+1 Ankara Gölbaşı Gerder 1.545 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
TOKİ Ankara kura çekilişleri devam ediyor. 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçeleri ile toplamda 18 bin 450 konut inşa edilecek. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Gölbaşı Gerder'de 1.545 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Gölbaşı kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
Bugün yapılan kurada Gölbaşı Gerder'de 1.545 konutun hak sahibi belli olacak. Peki Ankara 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Ankara konut kura İSİM LİSTESİ!
2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan ilçelerinde kura sonucu belli oldu.
5. etap kura takvimine göre 10 Ocak tarihli kura çekilişi ile Gölbaşı Gerder isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;
TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.
TOKİ Ankara kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 13.00'te, Gölbaşı Gerder için gerçekleşecek.