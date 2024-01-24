Memura 1500-5.000 TL arası ek ödeme geliyor! %49'luk maaş zammı sonrası seçim müjdesi kulislerde! Öğretmen, polis, hemşire, doktor...

31 Mart yerel seçimleri için hazırlıklarını sürdüren AK Parti, seçim beyannamesini açıklamaya hazırlanıyor. Beyannamenin içeriği, 8 ana başlık ve 200 sayfadan oluşuyor. İlk detaylar ortaya çıktığında, memurlara yönelik büyükşehir yardımı ve dirençli şehirler vurgusu dikkat çekiyor.

2

Büyükşehirlerde yaşayan memurlara müjdeli haber geldi! Ekonomist Muhammet Bayram'ın yaptığı değerlendirmeye göre, mayıs seçimlerinde konuşulan ve uzun süredir gündemde olan konulardan biri, memurlara yönelik büyükşehir tazminatı. Bayram, bu konuda yapılan beyannamede 4 ana başlık olduğunu belirtti.