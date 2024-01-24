%12 Refah Payı onaylandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'luya %49 ek zam farkı netleşti! 7.500, 7.600, 7.800, 8.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu ek zam kararı, emeklilerin maaşlarına olumlu bir etki yapacak. Daha önceki artışlarla birlikte toplam artış oranı yüzde 42.6'ya ulaşmışken, yeni düzenleme ile bu oran yüzde 49.25'e çıkarıldı. Yapılan zam düzenlemesi, emeklilerin maaşlarına ek olarak hesaplanacak olan ek zam farklarıyla birlikte gerçekleşecek.
Türkiye'de milyonlarca Bağ-Kur ve SSK emeklisini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ocak ayı zam oranı, önceki oranların üzerinde bir artışla yüzde 49.25'e yükseltildi. Ek zam farkları, yeni düzenlemelerle birlikte yasa çıktıktan sonra emeklilere 1 hafta içinde ödenecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, BAĞ-KUR zam farkı ile yeni maaşlar kaç TL oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU
Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların yüzde 37.57 çıkan Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu.