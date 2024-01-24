%12 Refah Payı onaylandı! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'luya %49 ek zam farkı netleşti! 7.500, 7.600, 7.800, 8.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen bu ek zam kararı, emeklilerin maaşlarına olumlu bir etki yapacak. Daha önceki artışlarla birlikte toplam artış oranı yüzde 42.6'ya ulaşmışken, yeni düzenleme ile bu oran yüzde 49.25'e çıkarıldı. Yapılan zam düzenlemesi, emeklilerin maaşlarına ek olarak hesaplanacak olan ek zam farklarıyla birlikte gerçekleşecek.