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Emekliye yeni maaş hesabı! Maaşa göre kök aylıklar ne kadar oldu? Kim, ne kadar ek zam farkı alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?

Tüm emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Aralık'ta 10 bin lira olan aylık 14 bin 925 liraya çıktı. Emekliler bu ay yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme aldığı için herkese ek zam farkı ödenecek...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 07:04 Güncelleme 25 Ocak 2024, 07:47
Emekliye yeni maaş hesabı! Maaşa göre kök aylıklar ne kadar oldu? Kim, ne kadar ek zam farkı alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? 1

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı büyüdü. Enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 37.57 olan, ilave 5 puan artışla yüzde 42.6'ya yükseltileceği açıklanan Ocak ayı zam oranı 6.68 puanlık bir ilave daha yapılarak yüzde 49.25'e çıkarıldı.

Emekliye yeni maaş hesabı! Maaşa göre kök aylıklar ne kadar oldu? Kim, ne kadar ek zam farkı alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? 2

Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin artışı eşitlendi. Peki emeklilerin yeni aylıkları ne olacak? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak? Yeni emekliler de yararlanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Emekliye yeni maaş hesabı! Maaşa göre kök aylıklar ne kadar oldu? Kim, ne kadar ek zam farkı alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? 3

EMEKLİNİN CEBİNE NE ZAMAN YANSIYACAK?
Ek zam Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe girecek. Emekli maaş ödemeleri düzenleme çıkmadan yapıldığı için ek zam farkı ödenmesi söz konusu olacak.

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