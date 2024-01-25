Emekliye yeni maaş hesabı! Maaşa göre kök aylıklar ne kadar oldu? Kim, ne kadar ek zam farkı alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?

Tüm emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Aralık'ta 10 bin lira olan aylık 14 bin 925 liraya çıktı. Emekliler bu ay yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme aldığı için herkese ek zam farkı ödenecek...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı büyüdü. Enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 37.57 olan, ilave 5 puan artışla yüzde 42.6'ya yükseltileceği açıklanan Ocak ayı zam oranı 6.68 puanlık bir ilave daha yapılarak yüzde 49.25'e çıkarıldı.
Böylece SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak ayı zam oranına eklenen refah payı 11.68 puana ulaşırken, tüm emeklilerin artışı eşitlendi. Peki emeklilerin yeni aylıkları ne olacak? Ek zam farkı nasıl hesaplanacak? Yeni emekliler de yararlanacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...