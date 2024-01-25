Emekliye yeni maaş hesabı! Maaşa göre kök aylıklar ne kadar oldu? Kim, ne kadar ek zam farkı alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak?

Tüm emeklilerin Ocak zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Aralık'ta 10 bin lira olan aylık 14 bin 925 liraya çıktı. Emekliler bu ay yüzde 37.57 artış ve 7 bin 500 lira taban aylık üzerinden ödeme aldığı için herkese ek zam farkı ödenecek...