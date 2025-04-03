Ekonomide Trump dalgası! 3 Nisan Dolar/Euro ne kadar, kaç TL? İşte güncel döviz kuru

Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri, küresel ekonomide yankı uyandırdı. ABD'ye ithal edilen tüm mallara yüzde 10, yurt dışı üretimli otomobillere ise yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak. Açıklamanın ardından piyasalarda dalgalanmalar başladı. Peki 3 Nisan Dolar/Euro ne kadar, kaç TL? İşte güncel döviz kuru!

Trump'ın yeni gümrük tarifeleri piyasaları salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda satış baskısı oluşturdu. ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumunun dünya ekonomisi üzerindeki etkileri endişe yaratmaya devam ediyor. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, diğer ülkelere uygulanan tarifelerin 10 ila 50 arasında değişen oranlarda olacağını duyurdu. Bu kararname, birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yeni vergiler getirecek.

Enflasyon verileri ve piyasa beklentileri

Yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve ABD dış ticaret dengesi gibi önemli veriler takip ediliyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinin 103,5 seviyesinin destek, 102 seviyesinin ise direnç oluşturduğunu belirtiyor.

Dolar ne kadar? Bugün Dolar, 37,93 TL'den işlem görmeye başladı. Trump'ın açıklamalarının ardından ise fiyat 37,93 TL'ye yükseldi ve bu seviyede kalmaya devam ediyor.