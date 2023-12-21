Memur ve memur emeklisine zam + enflasyon farkı! En düşük memur maaşı o rakamı geçecek! Kim ne kadar alacak?

1 Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillenirken, son veri için gözler 3 Ocak'a çevrildi.



2 5 AYLIK ENFLASYON FARK NE ÇIKTI? Enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.