2024 asgari ücret zammında geri sayım! Uzman isim A Haber'de rakam verdi | Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak?

Milyonların beklediği Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem yaptığı açıklamada, "Asgari ücrette referans enflasyon, burada 6 aylık enflasyona bakılır. Bir hesaplama yaptım; yüzde 40-38 bandında o da 15 bin 735 TL oluyor. Bana sorarsanız masada 15 bin 735 TL'den başlayarak bir müzakere başlamalı. Eğer refah payı verilecekse bunun yüzde 40'ın üzerinde olması lazım" ifadelerini kullandı. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? 3. toplantı ne zaman? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar….