Milyonların beklediği Asgari ücretin belli olmasına sayılı günler kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdem yaptığı açıklamada, "Asgari ücrette referans enflasyon, burada 6 aylık enflasyona bakılır. Bir hesaplama yaptım; yüzde 40-38 bandında o da 15 bin 735 TL oluyor. Bana sorarsanız masada 15 bin 735 TL'den başlayarak bir müzakere başlamalı. Eğer refah payı verilecekse bunun yüzde 40'ın üzerinde olması lazım" ifadelerini kullandı. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? 3. toplantı ne zaman? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar….
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de asgari ücret zammına ve masada yer alan senaryolara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Peki 2024 asgari ücreti ne kadar olacak, zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor? Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Asgari ücrette son kulisler ne? İşte tüm detaylar….
Faruk Erdem'in açıklamalarında öne çıkanlar:
İlk Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı tabii ki bir merhaba toplantısı oluyor. Herkes kendi beklentilerini ortaya koydu. Bu sene de dört tane işçi kardeşimiz masadaydı ve kendi geçim sıkıntılarını aktardılar.