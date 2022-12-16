MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ MAAŞ TABLOSU! Kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Ocak ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.