MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YENİ MAAŞ TABLOSU! Kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 66.80'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.27 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları...
Ocak ayı, pek çok kesim gibi memurlar ve memur emeklileri için de zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.768 TL
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.
İKİ ÇOCUKLUYA BİN 291 TL AİLE YARDIMI
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 18.27 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 896,82 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,27 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98.64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.
SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DE ARTACAK
Memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerini de yükseltecek. 65 yaşlığı eğer memur maaş katsayısı yüzde 18.27 artarsa bin 817 liraya, evde bakım desteği 3 bin 945 liraya, engelli aylığı bin 450-2 bin 176 liraya çıkacak.