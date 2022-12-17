1999 Ö. 2000+ 2000 S. kalem kalem 4A SSK, 4B Bağkur, Esnaf, Tarım emekli zammı EN YENİ tablo! Emekliye 6.210 TL maaş!

Emekli ve memurların Ocak zammı için yepyeni ipucu Merkez Bankası'nın Pİyasa Katılımcıları Anketi tarafından geldi. Yapılan anket sonucunda, 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80'e çıktı. SSK, Bağkur emeklisine bu kapsamda yüzde 17.17 zam çıkmış oldu. Son olarak Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak sonuçlanmıştı. Geriye sadece tek veri kaldı. Bu veri de 3 Ocak'ta belli olacak. Peki, son tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Emekli maaşları en düşük kaç TL olacak? İşte merak edilen yeni emekli zam tablosu haberimizde!