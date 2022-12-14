Emekliye 7.334 TL, Memura 10.987 TL maaş! 6 Aylık enflasyon + Ek gösterge + Refah Payı + ek zam!

2022 yılında emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2022 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranları tek tek açıklanıyor ve son 1 veri kaldı. Durum böyleyken "2022 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli ve memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşların artacağı, yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayına çevrildi.Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesine ilişkin çalışma yaptıklarını duyururken; yasalaşan düzenleme de 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek.Bu düzenlemeyle birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/ jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak.

EN BÜYÜK ARTIŞ KİMLERE?

Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek. En yüksek artış ise ek göstergeleri 2200-3000'den 3600'e çıkanlarda görülecek.Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü.Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200- 3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında artış getirecek.

MAAŞA NASIL YANSIYOR?

Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek.2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya çıkacak.Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti bulunan 1. derece çarşı ve mahalle bekçisi ile kimyagerler ve istatistikçilerin emekli aylığı 7 bin 973 liradan 9 bin 833 lira seviyesine ulaşacak.

2 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR

Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş katsayısında bir artış daha olacak. Buna göre ek gösterge avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre; maaş katsayısına, yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) yansıtılacak.Eğer Ocak zammı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirse emekli maaşındaki ek gösterge kazanımı 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıkacak.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ

Ocak ayı başında belli olacak bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak. Bu veri memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını da gösterecek. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme gündemde... Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen 3 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin artırılması söz konusu. Memurların ve emeklilerinin zam oranına bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.

KİM, NE ALACAK?

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı. Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipucu veriyor. İşte enflasyon ve ek iyileştirme tahminleri zam formülleri...