Memurların, emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Temmuz'da toplu sözleşme artışı alacak 6 milyon memur ve memur emeklisi yüzde 10'luk zamma eklenecek enflasyon farkını merakla bekliyor. Bu fark 5 aylık enflasyonun açıklanmasıyla büyük ölçüde şekillenirken, Haziran verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.
Temmuz zammı için gerekli olan 6 aylık enflasyon oranının 5'i açıklandı. Geriye sade Haziran ayı enflasyonu kaldı. 6 oranın ortalamasıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz zammı netleşecek. Peki memurları ve memur emeklilerini önümüzdeki ay neler bekliyor? Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ile maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak. Bu da 3 Temmuz'da belli olacak.
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.44'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.39'u bulacak.