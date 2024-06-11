1 Temmuz zammı için gerekli olan 6 aylık enflasyon oranının 5'i açıklandı. Geriye sade Haziran ayı enflasyonu kaldı. 6 oranın ortalamasıyla memur ve memur emeklilerine yapılacak Temmuz zammı netleşecek. Peki memurları ve memur emeklilerini önümüzdeki ay neler bekliyor? Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ile maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

2 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 oldu. Bu orana göre memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı. Haziran ayı enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak. Bu da 3 Temmuz'da belli olacak.