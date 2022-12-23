MEMUR VE EMEKLİYE REFAH PAYI! Kim ne kadar alacak? İşte formüller ve maaş hesaplamaları
Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi. Zam oranı için 3 Ocak'taki enflasyon verisi beklenirken, bir refah payı eklenmesi de gündemde. Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyabilir? İşte yanıtı...
MEMUR-SEN NE DİYOR?
Memur-Sen bu beklentiyi dün bir açıklama yaparak bir kez daha dile getirdi. "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır" talebine yer verilen açıklamada, "2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" denildi.
NELER GÜNDEMDE?
Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Burada çıkacak orana bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması planlanıyor. Peki bu durumda memurları, emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor? İşte yanıtı…
5 AYDA NE ÇIKTI?
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.