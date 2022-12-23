0,99 faizle TOKİ yeni kapı açtı! Ödemesiz dönem müjdesi! Net brüt 2+1, 3+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! İstanbul, Arnavutköy...

Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak.