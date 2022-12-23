0,99 faizle TOKİ yeni kapı açtı! Ödemesiz dönem müjdesi! Net brüt 2+1, 3+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! İstanbul, Arnavutköy...
TOKİ Sosyal Konut Projesinin yanı sıra orta gelir grubu için yeni proje müjdesi geldi. Detayları açıklayan Bakan Murat Kurum, ''Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz.Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak.'' dedi. Peki TOKİ ödeme planı nasıl olacak, konutlar satılabilecek mi? Geri ödemesi ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi devam ederken yeni müjde duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında, ''Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı.'' ifadelerini kullandı. İşte yeni konut projesi hakkında bilgiler...
TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası duyuruldu. Peki kampanyanın detayları nasıl? Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı. İşte Kurum'un o açıklamaları...
İSTANBULLULARA YENİ KONUT MÜJDESİ!
''Sosyal Konut ve yeni kampanyadan sonra 3. önemli müjde İstanbullular için olacak. Arnavutköy'de büyük bir proje hazırlıyoruz. Mülkiyeti Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye ait olan yaklaşık 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda proje çalışmaları başladı.
Örnek bir şehircilik ve yatay mimari anlayışı ile tasarlanan bu proje kapsamında sosyal donatıları, camileri, eğitim tesisleri, parkları, oyun alanları, sağlık tesisleri, ticari üniteleri ile birlikte bir bütün halinde planlanan yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm geliştirilecek. Projedeki konutlar orta gelir grubuna hitap edecek, uygun fiyatlı olacak ve kura yöntemiyle satılacak. Memurlara, kamu çalışanlarına özel kontenjan ayrılacak.