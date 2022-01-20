Memur ve emekliye 1.150 TL ek zam daha geliyor! Maaş ve ikramiyelerde yüzde 25 oranında artış müjdesi! Tarih kesinleşti...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşları üzerinde etkili oluyor. Kısacası ek gösterge maaşların ve ikramiyelerin artması anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin milyonların beklediği tarihi duyurdu. Yeni düzenlemeyle hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1150 lira olacak. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? İşte detaylar!
Memur ve emekliye 1.150 TL ek zam daha geliyor! Maaş ve ikramiyelerde yüzde 25 oranında artış müjdesi! Tarih kesinleşti... Çok sayıda kişiyi ilgilendirecek olan 3600 ek göstergeye ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son dakika açıklamada bulundu. Bakan Bilgin "Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis'e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor. Tahmin ediyorum şubat ayında bir açıklama yapılır." açıklamalarına yer verdi. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte merak edilenler!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuştu.
"ADALET DUYGUSUNU ZEDELEMEYEN BİR DÜZENLEME YAPMAK İSTİYORUZ"
Memur sendikalarının ek gösterge sisteminin düzenlenmesi talebini değerlendiren Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3600, ona bağlı bir memur 3600 olmaz o. Bu düzenleme yapılacak. Daha kapsamlı, adalet duygusunu zedelemeyen, statüler arasındaki farklılaşmayı koruyan. Mesela 3600 diyoruz ama onların dışında farklı başka rakamlar da ek göstergeler de koyabiliriz" diye konuştu.