Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat oranları! 32 günlük ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka faiz oranları

40 günlük kampanya tanışma süresi, ilk vadeli hesabınız açıldığı günden itibaren başlamaktadır. İş ve tatil günleri 40 güne dahildir.

40 gün boyunca 10.000 - 1.000.000 TL arası getireceğiniz tüm mevduatlar için kampanya oranı geçerlidir.

Kampanya oranlarından faydalanabileceğiniz mevduatların toplamı en fazla 1.000.000 TL olabilir. Kampanya kapsamında yapacağınız her hesap açılış işlemi sırasında 1 milyon TL limitinizden ne kadar kaldığı bilgisi verilecektir. Toplam tutar 1.000.000 TL'yi geçtiğinde kanal faiz oranları geçerli olacaktır.

Kampanya kapsamında açtığınız mevduatlarınızın ilk vade süresi dolduğunda Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları ile yenilenecektir.