Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat oranları! 32 günlük ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka faiz oranları
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı sonrası gündemde 32 günlük mevduat oranları yer alıyor. 32 günlük en yüksek mevduat oranları güncellendi. Değişen oranlar merak konusu oldu. Peki ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka 32 günlük mevduat oranları nasıl? Akbank Tanışma Kampanyası Faiz Oranları sunuyor. Bankadan yapılan açıklamada, ''Vadeli mevduat hesabına %21,50 faiz oranı! Hesabınızı hemen açın, yüksek faiz oranı ve düşük stopaj avantajından yararlanın.'' ifadelerine yer verildi. İşte bankaların güncel mevduat oranları...
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mevduat oranları araştırılmaya başlandı. 32 günlük ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka faiz oranları haberimizde! 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti. TCMB faiz kararının ardından gözler mevduat oranlarındaydı. ING, Akbank, QNB Finansbank, Odeabank, Fibabanka'sının güncel 32 günlük faiz oranları nasıl oldu? Fibabanka birikim yaparken paranın değerini düşürmeden harcama avantajı sağlıyor. İşte detaylar...
AKBANK'TAN İNTERNET VE MOBİL'DE VADELİ MEVDUAT İLE TANIŞMA KAMPANYASI
Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyanın detayları şöyle;
''Bir tıkla, vadeli mevduata %21,50 kazandıran kampanya!
Akbank İnternet ve Mobil'de vadeli hesap ile tanışmak için büyük fırsat!
40 gün boyunca 1.000.000 TL'ye kadar açacağınız her vadeli hesabınız kazandırıyor.
Üstelik hesabınızı 1 yıldan uzun vadeli açarsanız %0, 181-365 gün vadeli açarsanız %3 stopaj avantajından yararlanırsınız.
Birikiminizi Akbank İnternet ve Mobil'in ayrıcalıkları ile yönetmek ve yüksek faiz oranlarından faydalanmak için hesabınızı hemen açın.
Vadeli Mevduat Hesabı ile kazancınızı, piyasa ve faiz değişikliklerinden etkilenmeden katlayın!''
KAMPANYA KOŞULLARI
Kampanya boyunca Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları üzerinde faiz uygulanacaktır.
Müşterinin kampanyalı hesap açılış tarihinden önceki 30 gün içerisindeki toplam vadeli mevduat bakiyesi incelenir. Kampanyadan hiç vadeli mevduatı olmayan ya da vadeli mevduat ürünlerinin toplam hesap bakiyesi 10.000 TL'nin altında olan müşterilerimiz faydalanabilir.
Vadeli mevduat toplam hesap bakiyesi bulunurken müşterinin tüm vadeli mevduat ürünlerinin toplamına bakılmaktadır. Bu ürünler; Standart Vadeli Mevduat, WinWin Hesap, Serbest Hesap, Nar Vadeli Mevduat, Birikim Hesapları ve Ara Dönem Ödemeli Hesaptır.
40 günlük kampanya tanışma süresi, ilk vadeli hesabınız açıldığı günden itibaren başlamaktadır. İş ve tatil günleri 40 güne dahildir.
40 gün boyunca 10.000 - 1.000.000 TL arası getireceğiniz tüm mevduatlar için kampanya oranı geçerlidir.
Kampanya oranlarından faydalanabileceğiniz mevduatların toplamı en fazla 1.000.000 TL olabilir. Kampanya kapsamında yapacağınız her hesap açılış işlemi sırasında 1 milyon TL limitinizden ne kadar kaldığı bilgisi verilecektir. Toplam tutar 1.000.000 TL'yi geçtiğinde kanal faiz oranları geçerli olacaktır.
Kampanya kapsamında açtığınız mevduatlarınızın ilk vade süresi dolduğunda Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları ile yenilenecektir.
Kampanya kapsamında açtığınız ilk hesabınızdan 41 gün sonra getireceğiniz yeni mevduatlarda Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları kullanılacaktır.
Hesap hareketleri Akbank İnternet ve Mobil'den takip edilebilir.
Kampanya faiz oran tablosu banka ve piyasa koşullarına göre gün içinde değişiklik gösterebilir. İşlem yapmak istediğinizde Akbank İnternet ve Mobil kanallarındaki faiz oranı geçerli olacağından hesap açılışı sırasında faiz oranını kontrol edilmesi gerekmektedir.
Kampanya kapsamında açılıp vadesinden önce kapatılan hesaplara faiz ödemesi yapılamaz. Vadeden önce kapatılan hesap tutarları 1.000.000 TL toplam limitinize yeniden eklenecektir.