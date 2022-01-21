SGK 5.400 prim günü ile emeklilik mümkün! Ayda 1.000 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz! Çalışmadan isteğe bağlı ödenen primler…

Emeklilik sadece çalışanların değil tüm vatandaşların hayalidir ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmayan, isteğe bağlı prim ödeyenlere de emeklilik hakkını tanıyor. Tabii bunun için belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor ve çalışmadan emekli olmak isteyenler detayları yoğun bir şekilde araştırıyor. İsteğe bağlı emeklilik kapsamında işe gitmeden ayda 1.000 TL ödeyerek emekli olabilirsiniz. Düşük miktarda prim ödeme ve 5.400 prim günü ile vatandaşlara emeklilik yolu açılmış oluyor. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.