Bu yılın ilk KPDK toplantısında milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren talepler masaya yatırılacak. Memurlara bayram ikramiyesi, emeklilere aile yardımı da toplantıya taşınacak...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde!20.03.2019 10:58
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