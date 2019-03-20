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Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu haberde!

20.03.2019 10:58

Bu yılın ilk KPDK toplantısında milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren talepler masaya yatırılacak. Memurlara bayram ikramiyesi, emeklilere aile yardımı da toplantıya taşınacak...


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