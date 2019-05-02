3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?
3600 ek göstergede son gelişmeler neler? Milyonlarca memur 3600 ek gösterge konusu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin yasalaşması ile birlikte memur ve emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 20 zamma gidileceği düşünülüyor. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte 2 Mayıs 3600 ek göstergede son durum...
Vatandaşların gözü kulağı Meclis'te. 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli haberi bekleyen milyonlarca vatandaş, 30 Nisan'da Meclis'in çalışmalara başlamasının ardından konu ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1.6 milyon çalışana 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? İşte 2 Mayıs 3600 ek göstergede son durum...
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.