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3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

3600 ek göstergede son gelişmeler neler? Milyonlarca memur 3600 ek gösterge konusu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Düzenlemenin yasalaşması ile birlikte memur ve emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 20 zamma gidileceği düşünülüyor. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte 2 Mayıs 3600 ek göstergede son durum...

02.05.2019 11:03 - Son Güncelleme: 02.05.2019 11:03
3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

Vatandaşların gözü kulağı Meclis'te. 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli haberi bekleyen milyonlarca vatandaş, 30 Nisan'da Meclis'in çalışmalara başlamasının ardından konu ile ilgili aramalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1.6 milyon çalışana 3600 ek gösterge müjdesi geldi. Peki, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek? İşte 2 Mayıs 3600 ek göstergede son durum...

3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

3600 ek göstergenin Meclis gündemine alınmasının ardından açıklama yapılması bekleniyor. Ek göstergenin ne zaman yürürlüğe girecek konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek göstergenin kimlere verileceği ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. 3600 ek gösterge, polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi gibi farklı alanlarda hizmet veren memurların maaşlarına katkı sağlayacak.

3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.

3600 ek göstergede son gelişmeler neler? 2 Mayıs 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek?

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

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