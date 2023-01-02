MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği tarih geldi, çattı. Zam oranını gösterecek enflasyon verisi 3 Ocak'ta belli oluyor. Çıkacak oranların ardından refah payı ve taban emekli aylığında artış müjdesi gelecek. Peki kimleri, neler bekliyor? Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...
02.01.2023 09:08 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:13
5 AYDA NE ÇIKTI?
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.
ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.