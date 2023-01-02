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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği tarih geldi, çattı. Zam oranını gösterecek enflasyon verisi 3 Ocak'ta belli oluyor. Çıkacak oranların ardından refah payı ve taban emekli aylığında artış müjdesi gelecek. Peki kimleri, neler bekliyor? Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
02.01.2023 09:08 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:13
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

Sözleşmeliye kadro, asgari ücret ve EYT müjdelerinin ardından sıra memurların ve emeklilerin zamlarına geldi. Memurların, emeklilerinin zam oranını gösterecek enflasyon verisi 3 Ocak'ta açıklanacak.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına eklenecek farkı gösterecek.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

5 AYDA NE ÇIKTI?
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA GÖZLER 3 OCAK’TA! Memur ve emekli maaşlarında zam oranı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?

TÜFE YÜZDE 66.80 ÇIKARSA
2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.

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