9.500 TL emekli maaşı! EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ || SGK 4a, 4b ve 4c EYT'liye PROMOSYON + bayram ikramiyesi + KIDEM TAZMİNATI 23 Mart'ta hesaba yatacak!
EYT'li milyonlarca kişi maaş hesabı hakkında araştırmlarını hızlandırdıç 3 Ocak tarihinde netleşecek enflasyon farkı sonrası emekli maaşları da ortaya çıkacak. Yapılan açıklamalar sonrası prşm gün sayısının fazlalığna göre emekli maaşının 7, 8, 9.500 TL'ye kadar erişebileceği iddia ediliyor. İkramiye ve promosyonun da yatırılmasınıbn ardından tarih olarak 23 Mart veridli. buna göre 23 Mart 2023 tarihinde EYT maaşları toplu şekilde hesaplara yatacak. İşte detaylar...
EYT'liler maaş hesabına başladı. İşte EYT 2023 emekli maaşları, kıdem tazminatı, promosyon ödemesi ve tüm detaylar...
PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ 9.500'Ü BULACAK
Çalışılan yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile emekli maaşları üzerinde etkili olacak. Bu nedenle maaşlar bireysel olarak farklılık gösterecek. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşının yüksek olmasına katkı sağlayacak.
Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücrüretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak. Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" ifadeleri kullanıldı.