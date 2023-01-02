9.500 TL emekli maaşı! EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ || SGK 4a, 4b ve 4c EYT'liye PROMOSYON + bayram ikramiyesi + KIDEM TAZMİNATI 23 Mart'ta hesaba yatacak!

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücrüretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak. Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" ifadeleri kullanıldı.