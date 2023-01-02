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Haberler Ekonomi 9.500 TL emekli maaşı! EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ || SGK 4a, 4b ve 4c EYT'liye PROMOSYON + bayram ikramiyesi + KIDEM TAZMİNATI 23 Mart'ta hesaba yatacak!

9.500 TL emekli maaşı! EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ || SGK 4a, 4b ve 4c EYT'liye PROMOSYON + bayram ikramiyesi + KIDEM TAZMİNATI 23 Mart'ta hesaba yatacak!

EYT'li milyonlarca kişi maaş hesabı hakkında araştırmlarını hızlandırdıç 3 Ocak tarihinde netleşecek enflasyon farkı sonrası emekli maaşları da ortaya çıkacak. Yapılan açıklamalar sonrası prşm gün sayısının fazlalığna göre emekli maaşının 7, 8, 9.500 TL'ye kadar erişebileceği iddia ediliyor. İkramiye ve promosyonun da yatırılmasınıbn ardından tarih olarak 23 Mart veridli. buna göre 23 Mart 2023 tarihinde EYT maaşları toplu şekilde hesaplara yatacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.01.2023 09:44 - Son Güncelleme: 02.01.2023 09:44
EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ | Prim gün şartına göre 9.500 TL emekli maaşı! SGK 4a, 4b ve 4c EYT’liye promosyon + ikramiye! 23 Mart’ta hesabınıza yatacak!

EYT'liler maaş hesabına başladı. İşte EYT 2023 emekli maaşları, kıdem tazminatı, promosyon ödemesi ve tüm detaylar...

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EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ | Prim gün şartına göre 9.500 TL emekli maaşı! SGK 4a, 4b ve 4c EYT’liye promosyon + ikramiye! 23 Mart’ta hesabınıza yatacak!

EYT MAAŞ HESABINDA 3 ŞART

1999 yılı öncesi,
1999 yılı - 2008 arası ve
2008'den sonraki dönem olmak üzere
3 ayrı hesaplama söz konusu olacak.

EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ | Prim gün şartına göre 9.500 TL emekli maaşı! SGK 4a, 4b ve 4c EYT’liye promosyon + ikramiye! 23 Mart’ta hesabınıza yatacak!

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE MAAŞ 9.500'Ü BULACAK

Çalışılan yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile emekli maaşları üzerinde etkili olacak. Bu nedenle maaşlar bireysel olarak farklılık gösterecek. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli maaşının yüksek olmasına katkı sağlayacak.

EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ | Prim gün şartına göre 9.500 TL emekli maaşı! SGK 4a, 4b ve 4c EYT’liye promosyon + ikramiye! 23 Mart’ta hesabınıza yatacak!

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Bir kişinin 5 bin günle emekli olacağını varsayarsak ve bu 5 bin günün de asgari ücrüretten ödendiğini düşünürsek, 5.500-6.000 arası bir emekli aylığına kavuşmaları söz konusu olacak. Pirime esas kazanç ne kadar yüksekse 5 bin yerine 6 bin-7 bin gün çalışmaları varsa, bu durumda bu rakamın 8 bin 500-9 bine kadar çıkması mümkün" ifadeleri kullanıldı.

EYT 2023 MAAŞ MODÜLÜ | Prim gün şartına göre 9.500 TL emekli maaşı! SGK 4a, 4b ve 4c EYT’liye promosyon + ikramiye! 23 Mart’ta hesabınıza yatacak!

EYT'LİYE PROMOSYON + İKRAMİYE

Yeni emekliler banka promosyonu da alacak. Bu sene o rakam yaklaşık 10 bin TL olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin 100 TL'lik bayram ikramiyesi de yeni emeklinin cebine girecek. Öte yandan bayram ikramiyesinin bu yıl 2 bin 500 TL olması bekleniyor.

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