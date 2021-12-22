Memur ve emekli maaş zammı için yeni metotlar! Enflasyon farkı, seyyanen artış, toplu sözleşme, ek zam hepsi masada! Net 700 TL ve...
Tüm gözler Ocak 2022'de. Memur ve emekliler zamların gidişatıyla ilgili formülleri tek tek inceliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammının netleşmesiyle gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Ocak zammıyla ilgili ek protokol için mutabakata varan memurların yeni zammıyla alakalı bazı formüller konuşulmaya başlandı. 6 ay zammının öne çekilmesi ve seyyanen zam talepleri de bunlar arasında yer alıyor. Emekliler için ise kademeli artış formülü konuşuluyor. Öte yandan asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetinin memur maaşlarına ne kadar etki edeceği de belli oldu. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" açıklamalarında bulundu. Peki memur ve memur emeklisine ek zam yapılacak mı? İşte son dakika memur emeklisi ek zam hakkında tüm detaylar...
Memur ve emekli maaş zammı için yeni metotlar! Enflasyon farkı, seyyanen artış, toplu sözleşme, ek zam hepsi masada! Net 700 TL ve... Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını dört gözle beklemeye başladı. Maaş zam tutarı için yalnızca tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Memur ve emekliler için yeni formüller masaya yatırılıyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak rakamın yüzde 15-16'ten daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...
Asgari ücretteki 50 yılın en büyük artışı sonrası, '2022 emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemde.Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının üzerine çıkılmasını beklerken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise asgari ücret zammı ile uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.
MEMURLARA EK SÖZLEŞME
Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti.
MEMUR ZAMMI YÜZDE 16'YI BULABİLİR
Öncelikle toplu sözleşme zammının üzerinde oluşan enflasyon farkının ödenmesi. Yani bu yıl için ilk 6 ayda yüzde 5 artı enflasyon farkı ödendikten sonra gerçekleşen enflasyona tamamlamak şeklinde bir artış yapılacak. Tahminlere göre enflasyon farkı ile yıl sonu zam oranı yüzde 16'yı bulacak. Yüzde 25 civarında bir enflasyon gerçekleşirse bunun üzerine 9 puanlık tamamlama yapılabilecek.