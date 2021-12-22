Memur ve emekli maaş zammı için yeni metotlar! Enflasyon farkı, seyyanen artış, toplu sözleşme, ek zam hepsi masada! Net 700 TL ve... Emekli ve memur emeklileri Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını dört gözle beklemeye başladı. Maaş zam tutarı için yalnızca tek bir veri kaldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez yani altı ayda bir zam yapılıyor. Memur ve emekliler için yeni formüller masaya yatırılıyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıkacak rakamın yüzde 15-16'ten daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunu beklenmesi gerektiğine işaret etti" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...