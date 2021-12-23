Kredi faizlerinde Aralık ortası güncellemeleri! Banka banka konut, taşıt, ihtiyaç kredileri yeni faiz oranları! Herkes altın ve dolara odaklanırken!
TCMB faiz indirimlerinin ardından gelen kampanyalar kredi faizlerinin de düşmesine neden oldu. Özellikle Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ın öncülüğünde yapılan faiz güncellemeleri sonrasında vatandaşlar birçok ihtiyacı için uygun finansman seçeneklerinden yararlanabiliyorlar. ING Bank, Akbank, Yapı Kredi ve daha birçok özel banka tarafından da konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde avantajlı fırsatlar sunuluyor. İşte en uygun kredi kampanyaları.
23.12.2021 10:39
- Son Güncelleme: 23.12.2021 10:40
Kamu bankalarının güncel kredi faiz oranları:
• Ziraat Bankası Konut Kredisi: %1,20 – 29
• Halkbank İhtiyaç Kredisi: %1,69
• Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi: %1,50
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz