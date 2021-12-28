Memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklileri dikkat! Ocak zammı için kritik gelişme 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 derecede olanlar...

TÜİK enflasyon oranlarını ocağın ilk haftası açıklayacak. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarıyla birlikte zam oranları da netleşmiş olacak. 2022 yılında geçerli olacak memur maaşı zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken milyonlarca kişi bir yandan da yaşanan yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. 1/1-1/4-4/1-3/3-5/4-6/4-2/4 kademede çalışan memur, sözleşmeli, geçici personel ve memur emeklilerini ilgilendiriyor. İşte memur maaş zammı konusunda son dakika gelişmeler, açıklamalar...