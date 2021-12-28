Emeklilik borçlanması 11 bin TL yükselecek! Yılbaşından sonra artacak! Ucuz ve erken emeklilik fırsatı için son günler!

Burada asgari ücretteki yüzde 50.4 oranındaki artış uygulanmayarak hem işverenin prim ödemeleri aşağı çekildi hem de vatandaşın borçlanma miktarlarına 10 puanlık katkı yapılmış oldu. Ancak bu seneki borçlanma rakamlarına göre yüzde 39.9'luk bir artış ortaya çıktı.