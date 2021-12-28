Emeklilik borçlanması 11 bin TL yükselecek! Yılbaşından sonra artacak! Ucuz ve erken emeklilik fırsatı için son günler!
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik askerlik, doğum gibi nedenlerle uzayabiliyor. Emekliliğini erkene çekmek için borçlanmayı düşünenler ise bu fırsatı kaçırmasın. Yılbaşından sonra askerlik borçlanması 8 bin 216, doğum borçlanması ise 10 bin 955 lira artacak. Ucuz emeklilik için son gün 31 Aralık. Konuyla ilgili detayları Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında açıkladı.
28.12.2021 08:49
- Son Güncelleme: 28.12.2021 08:49
Erken emeklilik için borçlanma planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında en az 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Taban ödemelerde kazanç artacak. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık...
Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödeme için önlerinde sayılı günleri kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak. Bu yıl uygulanan 3.577,5 TL'lik brüt ücret yüzde 39.9 oranında artışla 5004 liraya kadar çıkartıldı.