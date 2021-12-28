1461 TL cepte kalacak! Ev kadınına 1601 TL'ye emeklilik
Primi eksik olanlar ya da çalışma imkanı bulamayanlara emeklilik yolu isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Bunun için aylık prim yeni yılda bin 601 liraya çıkarken, brüt asgari ücretteki 10 puanlık avantaj sayesinde 2022'de bin 461 lira cepte kalacak.
28.12.2021 07:01
- Son Güncelleme: 28.12.2021 07:01
Ülkemizde emeklilik yollarından biri isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Hiç çalışma imkanı bulamayanlar bile isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olabiliyor.
İsteğe bağlı sigorta, primi eksik olanların da imdadına yetişiyor. 2021 yılında aylık bin 144 lira 80 kuruş olan isteğe bağlı sigorta primi, yeni yılda asgari ücretle yükselecek.
Net asgari ücretin yüzde 50.51 artmasına karşın vergi istisnasının etkisiyle brüt ücretteki artışın yüzde 39.9'da kalması, isteğe bağlı primi için ödenecek tutarın daha az artmasını sağladı.
Eğer brüt asgari ücret de yüzde 50.51 artsa 5 bin 384 lira 50 kuruşa çıkacak ve buna bağlı olarak isteğe bağlı sigorta primi aylık bin 723 lira 4 kuruşa ulaşacaktı.