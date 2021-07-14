Memur maaşları son dakika yattı mı? Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek? En düşük- en yüksek memur maaşı kaç TL oldu 2021?
Temmuz ayı zamlı memur maaşları yattı mı? Sorusu milyonlarca kişi tarafından merak edilerek araştırılıyor. 2021 memur maaşlarına yapılan zam oranları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu bağlamda, memur zammı enflasyon farkıyla yüzde 8.45'e çıktı. Temmuz zammının oranını öğrenen memurların gözü maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Temmuz zammıyla beraber ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 lira 90 kuruşa yükseldi. Bu gelişmeler üzerine zamlı maaşlarını alacak memurlar için aylıklarının ödeneceği gün belli oldu. Peki, memur maaşları yattı mı? En düşük memur maaşı ne kadar oldu İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Memur maaşları son dakika hesaplara yatıyor! Milyonlarca memur Kurban Bayramı öncesinde zamlı maaşlarının ödeneceği tarihe odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla güncel memur maaşları belli olmuştu. Zamlı maaşlarını öğrenen memurlar için maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, memur maaşları yattı mı? En düşük- en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Temmuz'da alacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yıl başında yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı.
MEMUR MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
SGK'nın resmi sitesinde yer alan sayfada emekliler ve memurlar zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor.