Memur maaşları son dakika yattı mı? Zamlı memur maaşları ne zaman ödenecek? En düşük- en yüksek memur maaşı kaç TL oldu 2021?

Memur maaşları son dakika hesaplara yatıyor! Milyonlarca memur Kurban Bayramı öncesinde zamlı maaşlarının ödeneceği tarihe odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla güncel memur maaşları belli olmuştu. Zamlı maaşlarını öğrenen memurlar için maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, memur maaşları yattı mı? En düşük- en yüksek memur maaşı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!