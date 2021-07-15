Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL
Memur emeklileri bugün, Bağ-Kur'lular da yarın ikramiye ve zamlarına kavuşacak. Bağ-Kur emeklilerine en az bin 867 lira maaş, bin 100 lira da ikramiye yatırılacak. Temmuz zammıyla en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya yükseldi.
15.07.2021 06:58
- Son Güncelleme: 15.07.2021 06:58
Bugün Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere zam farkı, Temmuz aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödenirken, yarın da sıra Bağ-Kur emeklilerine gelecek.
Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri yüzde 8.45 zamlı aylıkları ile bayram ikramiyelerini yarın hesaplarında görecek.
Temmuz zammıyla en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya yükseldi.