Vav TV İzle

Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL

Memur emeklileri bugün, Bağ-Kur'lular da yarın ikramiye ve zamlarına kavuşacak. Bağ-Kur emeklilerine en az bin 867 lira maaş, bin 100 lira da ikramiye yatırılacak. Temmuz zammıyla en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya yükseldi.

15.07.2021 06:58 - Son Güncelleme: 15.07.2021 06:58
Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL

Emeklilere zamlı maaş ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri yarın tamamlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL

Bugün Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, dul ve yetimlere zam farkı, Temmuz aylığı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödenirken, yarın da sıra Bağ-Kur emeklilerine gelecek.

Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL

Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri yüzde 8.45 zamlı aylıkları ile bayram ikramiyelerini yarın hesaplarında görecek.

Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL

MAAŞLAR NE OLDU?

Zamlı maaş ve emekli ikramiyeleri ne zaman hesapta? Emekliye en az 2967 TL

Temmuz zammıyla en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 167 liradan 2 bin 350 liraya yükseldi.