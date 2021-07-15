SMS ile kredi veren bankalar tek tek açıklandı! T.C kimlik no ile hesabınıza anında nakit transferi... Dakikalar içinde hesabınıza yatıyor!
Dakikalar içinde hesabınıza yatıyor! Kredi çekmek isteyen vatadaşlar tarafından SMS ile kredi veren bankalar araştırılmaya başlandı. Neredeyse 2 seneye yakın bir sürede hayatımızı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle pek çok vatandaş, çeşitli ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Bu bağlamda, ihtiyaç, taşıt ve konut kredisine olan ilgi son dönemde oldukça artmaya başladı. Bankalara gitmeden kredi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar telefondan kredi başvurusu yapma yönremlerini araştırmaya başladı. Herhangi bir bankanın mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak artık çok oldukça kolay bir hale geldi. Bankaya gitmeden paranız anında hesabınıza aktarılmaya başlıyor. Peki, SMS ile kredi veren bankalar hangileri?
Bankalara gitmeden kredi işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar telefondan kredi başvurusu yapma yönremlerini araştırmaya başladı. Herhangi bir bankanın mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak artık çok oldukça kolay bir hale geldi. Bankaya gitmeden paranız anında hesabınıza aktarılmaya başlıyor. Peki, SMS ile kredi veren bankalar hangileri? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!
SMS ile nasıl kredi alabileceğiniz bankalar;
Bu gibi bankalar sayesinde saat kaç olursa olsun, SMS ile müracaat edebilirsiniz. Ardından banka bir inceleme yapacak ve size dönüş sağlayacaktır.
Aktif Bank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Eğer SMS ile kredi almak istiyorsanız, ilk çözümünüz Aktif Banktır. Zira Aktif Bank kredi başvurusu mesaj ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için mesaj ekranına "KREDİ" yazıp bir boşluk attıktan sonra "T.C. Kimlik Numarası" girerek "3050" adresine yollamanız gerekir. Böylece 40,000 Türk Lirasına kadar istek yapabilirsiniz.
Akbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Akbank, SMS ile kredi başvurusu yapabileceğiniz bir diğer bankadır. Bunun için ilk olarak "KREDİ" yazıp bir boşluk bırakarak, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "4425" adresine yollamanız gerekir. 4425 ihtiyaç kredisi için geçerli olup, Avea ya da Vodafone kullanıyorsanız "0532 750 25 25" numarasına gönderilir.
Vakıfbank SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Vakıfbank da vatandaşlara SMS ile başvuru yapma kolaylığını sunan bankalar arasındadır. Bunun için sadece "KREDI" yazarak, bir boşluk bıraktıktan sonra "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası" girip, "5724" numarasına göndermeniz gerekir. Ardından kısa sürede size dönüş yapılır. Burada da kişilere 12, 24 ve 36 aya varan faizler sunulur.