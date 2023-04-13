Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşının yüzde 36'nın üzerinde bir artışla bu seviyeye yükseltilmesi, milyonlarca emekli için müjdeli bir haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.