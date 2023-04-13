Memur maaş zammı 2023 son dakika: Memura ara zam yapılacak mı, ne zaman gelecek? Temmuz zammı ile en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL?
Memur maaş zammı 2023 yılında gündemin en önemli konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme sonrası, memur ara zammı için beklentiler de arttı. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre hesaplanan memur ve memur emeklisi maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilirken, memur maaşlarına da ek zam yapılacak mı soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşlarına enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Peki, 2023 yılı Temmuz ayı için memur maaş zammı durumu nedir? 2023 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmamıştır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşı zammı açıklaması, memur maaşlarına da zam yapılacağı beklentilerini artırdı. Memur sendikaları da ek zam taleplerini her fırsatta dile getirmektedir.
En düşük emekli maaşının yüzde 36'nın üzerinde bir artışla bu seviyeye yükseltilmesi, milyonlarca emekli için müjdeli bir haber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi, kanun teklifi hazırlanması sürecinde de dikkat çekti. Kanun teklifi, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ve geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması gibi konuları da içeriyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi ile bu düzenlemeler resmiyete kavuştu.