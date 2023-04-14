Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? Temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son durum gelişmeleri

2023 yılında memur maaşlarına yönelik zam beklentileri tüm hızıyla devam ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında, memurlar da ara zam beklentisi içerisine girdi. Peki, 2023 yılında memura ek zam yapılacak mı? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, 2023 Memur maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri... 2023 yılında memurlara ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona göre artış yaşayan memur maaşlarına ek zam yapılması gündeme gelebiliyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar takip edilerek, memurların bu konudaki beklentileri netleşecek.