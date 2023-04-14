Memura ara zam var mı, yapılacak mı, ne zaman? Temmuzda en düşük maaş ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı 2023 son durum gelişmeleri
Memur maaş zammı hesaplama tablosu 2023 yılında da enflasyona göre hesaplanacak. 11 bin 688 TL olan en düşük memur maaşı için, 2023 Temmuz zammı oranı araştırmaları başladı. Yılın ilk yarısında yapılan enflasyon artış oranlarına göre, Temmuz ayında memur maaşlarında artış olması bekleniyor. Böylece memur maaşlarında enflasyon farkı da göz önünde bulundurularak, maaşlarda iyileştirme yapılması hedefleniyor.
2023 yılında memur maaşlarına yönelik zam beklentileri tüm hızıyla devam ediyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi sonrasında, memurlar da ara zam beklentisi içerisine girdi. Peki, 2023 yılında memura ek zam yapılacak mı? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, 2023 Memur maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri... 2023 yılında memurlara ek zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyona göre artış yaşayan memur maaşlarına ek zam yapılması gündeme gelebiliyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar takip edilerek, memurların bu konudaki beklentileri netleşecek.
2023 yılında Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bu soru, memurların merak ettiği en önemli konular arasında yer alıyor. Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için, en düşük memur maaşı hakkında net bir bilgi yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı açıklamalar sonrasında, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı netleşecektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda bir canlı yayında emekli maaşlarına dair müjdeli haberi verdi. En düşük emekli maaş rakamının artırılacağını duyuran Cumhurbaşkanı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası hazırlanan emekliye zam düzenlemesi raporunu kabul etti. Emekli aylığı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan son zamanlarda bir canlı yayında yaptığı açıklamada, emekli maaşlarının artırılacağını duyurdu. En düşük emekli maaşı rakamı 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Bu artış yüzde 36'nın üzerinde bir artıştır. Ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki ikramiye tutarı da 2000 TL olarak belirlendi.