25 YIL EVLİ KALANA emeklilik! 2160 gün anne primi! 2008 SGK, Bağ-Kur'lular + hiç sigorta girişi olmayanlar...
25 yıl evli kalana emeklilik için binlerce kişi araştırmalarını hızlandıdı. Başkan Erdoğan tarafından yeni emeklilik yasası müjdeleri verildi. Yeni emekilik sisteminde kadınlarda anne olma, çocuk sayısı gibi şartlar değerlendirilecek. İşte detaylar.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesini açıklamasının ardından yeni emeklilik yasası büyük ilgi çekti. Bu nedenle 25 yıl evli kalana emeklilik şartları hakkında araştırmalar hızlandı. Buna göre kadınlara erken yaşta emeklilik fırsatı tanınacak. SSK, Bağkur'lu binlerce kişi kadınlara erken emeklilik şartlarını merak ediyor. Peki, 25 yıl evli kalana erken emeklilik var mı? 25 yıl evli kalana emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
EV HANIMLARINA PRİMİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN
Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor. 18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı müjde kapsamında bu primin 3'te 1'ini devlet karşılayacak.