Memur emekliye ek gösterge ampulü yandı! 25- 30 YIL, 600 puan ilaveyle 2.240 TL artış! 15 günlük fark+ ikramiye+ 6 aylık ZAMLI maaş! Hemşire, jandarma...
Memur ve emeklinin zam oranı TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte belli olmuştu. Yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, memur ve emeklilere bu ay zamlı maaş yatacak. Yine bu ay itibarıyla 3600 ek gösterge düzenlemesi de devreye girecek. Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışlar nedeniyle fark alma durumu da ortaya çıktı. Düzenleme 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Peki ek gösterge ne kadar artış getirecek. İkramiye, maaş...
Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Yeni maaşlar belli olurken, 3600 ek göstergenin etkisi de gündemde yer aldı. Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir etkisi bulunuyor. Çalışırken alınan maaş üzerinde ise sınırlı etkisi var. Buna göre ek göstergesi artanların maaşlarında ne kadarlık artış olacağı yaklaşık olarak hesaplandı. Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi, öğretmen, vaiz, hemşire, polis...
DÜZENLEME NE GETİRDİ?
Birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.