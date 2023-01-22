Memur emekliye ek gösterge ampulü yandı! 25- 30 YIL, 600 puan ilaveyle 2.240 TL artış! 15 günlük fark+ ikramiye+ 6 aylık ZAMLI maaş! Hemşire, jandarma...

Emekli ve memur milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar ortaya çıktı. Yeni maaşlar belli olurken, 3600 ek göstergenin etkisi de gündemde yer aldı. Ek göstergenin daha çok emekli aylıklarını artıran bir etkisi bulunuyor. Çalışırken alınan maaş üzerinde ise sınırlı etkisi var. Buna göre ek göstergesi artanların maaşlarında ne kadarlık artış olacağı yaklaşık olarak hesaplandı. Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi, öğretmen, vaiz, hemşire, polis...