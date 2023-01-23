SSK, Bağkur, EYT'liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme!
Güncel emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar son günlerde artışa geçti. Ocak ayıyla beraber bazı bankalar yapmış olduğu kampanyalarla birlikte emekli promosyon ödemelerini yükseltti. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL oldu 2023? En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte en güncel liste haberimizde.
23.01.2023 09:36 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:41
Emekli maaşlarına yapılan %30 zammın ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Özellikle EYT yasasının Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle bankalar arasında promosyon rekabeti kızışacak. Müşteri kazanmak ve var olan müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar yeni güncel promosyon ücret listesini duyurdu. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte Ocak-Şubat ayı banka banka promosyon ödemeleri...
Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan alan emeklilere ödenen promosyon ücreti değişiklik gösteriyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, "Emekli maaşı banka promosyonları 2023" gibi aramalar yapıyor ve promosyon almak için e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yapıyor.