SSK, Bağkur, EYT'liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme!

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI 2023

EYT yasasının çıkması ile özellikle 2 milyon 200 bin EYT'li bankaların güncel promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. 2022 yılına hem kamu bankaları hem de özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışı damga vurmuştu.