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SSK, Bağkur, EYT'liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme!

Güncel emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar son günlerde artışa geçti. Ocak ayıyla beraber bazı bankalar yapmış olduğu kampanyalarla birlikte emekli promosyon ödemelerini yükseltti. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL oldu 2023? En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte en güncel liste haberimizde.

takvim.com.tr
23.01.2023 09:36 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:41
SSK, Bağkur, EYT’liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ! Maaşı 5.500, 6000, 7000 TL olanlar...

Emekli maaşlarına yapılan %30 zammın ardından gözler promosyon ödemelerine çevrildi. Özellikle EYT yasasının Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle bankalar arasında promosyon rekabeti kızışacak. Müşteri kazanmak ve var olan müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar yeni güncel promosyon ücret listesini duyurdu. Peki, en yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte Ocak-Şubat ayı banka banka promosyon ödemeleri...

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SSK, Bağkur, EYT’liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ! Maaşı 5.500, 6000, 7000 TL olanlar...

EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONLARI 2023

EYT yasasının çıkması ile özellikle 2 milyon 200 bin EYT'li bankaların güncel promosyon ödemeleri ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. 2022 yılına hem kamu bankaları hem de özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışı damga vurmuştu.

SSK, Bağkur, EYT’liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ! Maaşı 5.500, 6000, 7000 TL olanlar...

2023 yılında da hem milyonlarca vatandaşın EYT ile emekli olmasının önü açıldı hem de emekli maaşlarına %30 oranında zam yapıldı. Bu gelişmeler ışığında bankaların emekli promosyon tutarları en çok aratılan konular arasında yer aldı.

SSK, Bağkur, EYT’liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ! Maaşı 5.500, 6000, 7000 TL olanlar...

Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan alan emeklilere ödenen promosyon ücreti değişiklik gösteriyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, "Emekli maaşı banka promosyonları 2023" gibi aramalar yapıyor ve promosyon almak için e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yapıyor.

SSK, Bağkur, EYT’liye 3 günde yatıyor! Emekliye 9.650 TL ek ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ÜCRET LİSTESİ! Maaşı 5.500, 6000, 7000 TL olanlar...

Maaşlarını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunması gerekiyor. Banka şubesinden bildirim yapılabildiği gibi e-Devlet kapısından da yapılabiliyor.

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