Değişti e-Devlet’ten müracaat edilebilecek! PTT ödemeleri için kritik karar! 350 TL ve üstü sosyal yardım alanlar: Aile Destek, elektrik, 65 yaş, çocuk...

Devlet, maddi durumu yetersiz olan, geçinmekte zorluk çeken vatandaşlar için bir çok kalemde sosyal yardım programı açtı. Çocuk yardımları, Aile Destek yardımları, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi bir çok başlıkta vatandaşlara başvurmaları ve şartları sağlamaları halinde düzenli ve geçici ya da sürekli ödemeler yapıyor.