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Haberler Ekonomi Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

Memur ve emekli maaş zamları yüzde 30 olarak belirlendi. Ocak ayında maaşını alan memur ve memur emeklileri farkın yatmadığını görünce geri kalan kısmın ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
23.01.2023 17:41 - Son Güncelleme: 23.01.2023 17:41
Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

2023 yılında memur ve emeklisine yapılan %30'luk zam farkı henüz hesaplara geçmedi. Binlerce kişi kalan maaş farkının ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Peki, Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar!

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Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

2023 yılının ilk 6 ayında yapılan memur ve emekliye yüzde 30'luk zam oranının farkları henüz yatırılmadı.

Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

Binlerce kişi ise ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, emekli ve memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak, 15 günlük zam farkı yattı mı?

Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

MEMUR VE EMEKLİ ZAM FARKLARI YATTI MI?

Zam farkı ödenme günleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Zam farkları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında; "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği %30 zam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler.

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