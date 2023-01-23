Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli memur maaş farkı hesaplama 2023!
Memur ve emekli maaş zamları yüzde 30 olarak belirlendi. Ocak ayında maaşını alan memur ve memur emeklileri farkın yatmadığını görünce geri kalan kısmın ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
23.01.2023 17:41 - Son Güncelleme: 23.01.2023 17:41
2023 yılında memur ve emeklisine yapılan %30'luk zam farkı henüz hesaplara geçmedi. Binlerce kişi kalan maaş farkının ne zaman hesaplara yatacağını araştırıyor. Peki, Memur emeklisi, 4C Emekli Sandığı maaş farkı yattı mı? Polis, öğretmen, avukat 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar!