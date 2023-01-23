EYT’siz 1800 günle erken emeklilik! 1999-2000-2007-2008 sigortalılar için emekliliği yaş şartsız 4-5 yıl geriye çekecek! 23 Mayıs 2002 tarihinde...

Milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı geldi. Çalışanlar erken emeklilik şartlarını bir an önce yerine getirip emekli olmak istiyor. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Peki, kimler 1800 günle erken emekli olacak? İşte detaylar!