Devlet desteği müjdesi! Başvuranların koliyle evine gelecek, bu yardım herkese çıkıyor!
VGM tarafından verilen gıda yardımı için araştırmalar hızlandı. Market ihtiyacı olan vatandaşlar erzak ve gıda yardımı başvuruları hakkında detayları merak ediyor.
Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezinde kuru gıda yardımı veriliyor. Gıda yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gıda yardımı nasıl alınır sorusu yer alıyor. Peki, gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte VGM gıda ve erzak yardımı başvuruları...
GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.