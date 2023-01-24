Devlet desteği müjdesi! Başvuranların koliyle evine gelecek, bu yardım herkese çıkıyor!

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezinde kuru gıda yardımı veriliyor. Gıda yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gıda yardımı nasıl alınır sorusu yer alıyor. Peki, gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte VGM gıda ve erzak yardımı başvuruları...