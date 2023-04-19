Memur emekli + 700 bin işçi listede! Kamu işçisine 12.000 TL esas maaş + 3.500 TL sosyal yardım! Son 12 gün kaldı! Toplu sözleşme zammı...
Kamudaki 700 bin işçi için toplu iş sözleşmesi zam görüşmeleri devam ediyor. Son olarak hükümet teklifini 12 bin liraya yükseltti. Memur ve emekli zammı için kritik bir öneme sahip olan görüşmelerin 1 Mayıs öncesinde karara bağlanması bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ise 1 Ağustos itibariyle başlayacak. Peki, kamu işçilerinin maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme görüşmeleri son durum ne? İşte merak edilenler...
700 bin kamu işçisi için yeni teklif duyuruldu. Görüşmeler sürerken, kamu işçilerinin yanında memur ve memur emeklileri de heyecanlı bekleyişe geçti. Peki işçiler kaç TL zam alacak? Memurlar ve emeklileri nasıl etkileyecek? İşte merak edilenler...
Milyonların gözü kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmelerine çevrildi. İşçiler için yeni teklif gelirken, süreç işçiler kadar Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme nedeniyle memurlar tarafından da yakından takip ediliyor.
Taraflar arasında müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Atalay, şöyle konuştu: "Kamu işvereni adına TÜHİS'in (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) önceki hafta yaptığı teklif, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 30 zam yapılması şeklindeydi. Sayın Bakan'ın daveti üzerine buraya geldik.