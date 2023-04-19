Memur emekli + 700 bin işçi listede! Kamu işçisine 12.000 TL esas maaş + 3.500 TL sosyal yardım! Son 12 gün kaldı! Toplu sözleşme zammı...

Taraflar arasında müzakere sürecinin devam ettiğini belirten Atalay, şöyle konuştu: "Kamu işvereni adına TÜHİS'in (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) önceki hafta yaptığı teklif, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 30 zam yapılması şeklindeydi. Sayın Bakan'ın daveti üzerine buraya geldik.